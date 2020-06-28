بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يواصل دعمه لتقديم الخدمات العلاجية بمحافظة حجة اليمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم الدعم للمرضى بمحافظة حجة اليمنية، بالتعاون مع مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في المحافظة، وبالشراكة مع «مؤسسة طيبة للتنمية».

وراجعت العيادات خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2020م، في قسم التسجيل والفرز 400 مستفيد، إضافة إلى 93 شخصًا في قسم الملاحظات، و43 مستفيدًا في عيادة التنويم، وراجع قسم المصابين بالأوبئة 400 مستفيد، وقسم التوعية والتثقيف 287 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين.

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