بـ618 حالة.. الرياض تتصدر حالات التعافي الجديدة في المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2627 حالة في المملكة؛ حيث تصدَّرت الرياض أعلى نسب الشفاء بـ 618 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ383 حالة، ثم القطيف بـ234 حالة.

كما تم تسجيل (201 في المدينة المنورة، 173 في جدة، 145 في الجبيل، 136 في الخبر، 62 في الدمام، 55 في الهفوف، 47 في الظهران، 45 في خميس مشيط، 44 في رأس تنورة، 34 في حفر الباطن، 32 في محايل، 27 في تبوك، 23 في المجمعة، 23 في وادي الدواسر، 22 في ينبع، 22 في الخرج، 18 في بيش، 17 في صفوى، 16 في خليص وجازان، 14 في حوطة سدير، 13 في أبها، 13 في العيون والجفر).

وسجلت كل من المخواة والطائف والمزاحمية 11 حالة، 10 في الحناكية، 8 في المندق، 8 في صامطة، 7 في فرسان، 6 في مهد الذهب وبلجرشي والدرعية، 5 حالات في كلا من (سلوى، الباحة (مقر الامارة)، المبرز و4 حالات في (الدائر، الرويضة، سكاكا، طبرجل، القويعية، النعيرية).

فيما سجلت أبو عريش، حريملاء، صبيا، 3 حالات، وسجلت (الطوال، العارضة، حائل، عفيف، الدلم، بيشة، الدوادمي، الزلفي، الكامل، قلوة، الخفجي، الريث، وثيلان، أبو عروة، البشائر) حالتين، بينما سجل كل من (رفائع الجمش، العيدابي، المضة، الدرب، شواق، رنية، البدع، ضرما، ثادق، خيبر، النماص، أملج، تيماء، ضبا، دومة الجندل، رماح، المظيلف، وادي الفرع، ساجر) حالة واحدة فقط.

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كانت وزارة الصحة، كشفت اليوم الأحد، عن تسجيل 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 182493، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2687؛ ما يرفع الإجمالي إلى 124755.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1551 حالة، بعد تسجيل 40 حالة.

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