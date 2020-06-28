إعادة تأهيل وصيانة 30 ألف متر مربع بطريق الملك فهد في محافظة تيماء

ضمن خطة سابقة ومعتمَدة..
تنفّذ بلدية محافظة تيماء حاليًّا أعمال تأهيل وصيانة وتطوير طريق الملك فهد بمدينة تيماء، وذلك بكشط ما يزيد عن 30 ألف متر مربع من الطريق، وإعادة السفلتة للطريق؛ ضمن مشروع صيانة طرق وشوارع المحافظة.
وأوضح رئيس بلدية تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي، أن مشروعات الصيانة هذه مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمَدة، وتأتي استمرارًا لجهود البلدية في رفع مستوى الأداء للطرق في مدن ومراكز وقرى المحافظة الواقعة ضمن نطاق أعمالها، تحقيقًا لرضى مستخدميها ولتأمين انسيابية الحركة المرورية عليها.
وقال البلوي، إن الخطة شملت إعادة تهيئة الأرصفة ودهان خطوط المدلولات الأرضي والبردورات، وإنشاء خطوط مشاة ولوحات إرشادية وتحذيرية، لافتًا إلى أن البلدية تبذل قصارى جهدها لتغطية كامل أجزاء محافظة تيماء بمشروعات السفلتة والصيانة.
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