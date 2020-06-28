اصطدام مركبتين بالليث وانقلاب شاحنة بجدة

قالت وزارة الداخلية، إن مركبتين اصطدمتا، اليوم الأحد، على طريق الشعيبة بمحافظة الليث؛ ما نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص.

وذكر حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 على «تويتر»، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق.

وفي محافظة جدة، قال الحساب ذاته، إن شاحنة انحرفت عن مسارها وانقلبت على جسر عسفان؛ ما نتج عنه إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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