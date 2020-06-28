وزير الحرس الوطني يوجّه بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية

وجّه وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، اليوم الأحد، بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 1442هـ .

وفي بيان لها، أوضحت الكلية أن التسجيل سيكون إلكترونيًا على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية :، لافتة إلى أن التسجيل يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء 9 - 11 - 1441هـ، الموافق 30 - 6 -2020م، وحتى العاشرة من صباح الأحد 14 - 11 - 1441هـ، الموافق 5 - 7 - 2020م، حسب تقويم أم القرى وعلى مدار ٢٤ ساعة.

وأوضحت الكلية، أنه «يلزم تعبئة الحقول بالمعلومات المطلوبة، ويتحمل المتقدم أي تبعات في حال تقديمه بيانات غير صحيحة»، مؤكدة أنه لن يُنظر في أي طلب غير مستوفٍ لشروط القبول والتسجيل، مشيرة إلى أن نتائج الترشيح الأولى ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال.

ودعت الكلية الراغبين في معرفة شروط القبول وتعليمات التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للجنة ؛ حيث يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب مفعل في «أبشر»، وذلك لتمكينه من إكمال إجراءات التسجيل لاحقاً على موقع اللجنة، عن طريق «النفاذ الوطني الموحد».