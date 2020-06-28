وزارة الصحة: تسجيل3989 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1551

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 182493، في حين بلغت حالات التعافي اليوم2687، ما يرفع الإجمالي إلى124755.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى1551حالة، بعد تسجيل40 حالة.