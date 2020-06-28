لماذا تمنع الأنظمة ممارسة البيع الجائل؟.. أمانة الرياض تجيب

حددّت أمانة منطقة الرياض، خمسة أسباب رئيسية لمنع الباعة المتجولين منها تشويه المشهد الحضاري في المدينة.

كما أوضحت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن هناك ٥ محاذير رئيسية تسهم في منع البيع الجائل ومعاقبة ممارسه حفاظًا على سلامة السكان وراحتهم.

وأكدت أمانة منطقة الرياض عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي أن البيع الجائل سيُمنع في الطرقات لأسباب منها:

1-المواد المعروضة للبيع تكون مجهولة المصدر.

2-لا تخضع المواد المعروضة لطرق نقل وتخزين آمنة.

3-الوقوف العشوائي يعرّض حياة البائع وسالكي الطريق للخطر.

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4- فضلًا عن فساد العديد من المواد المعروضة بسبب الظروف المناخية.

5-إرباك الحركة المرورية في الطرقات.

وأكدت أمانة منطقة الرياض أن البيع الجائل يؤدي إلى تشويه المشهد الحضري في المدينة، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات.

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