أخبار السعودية اليوم.. «الزكاة والدخل» توضح كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية.. وإطلاق مؤشر قبول لاختبارات التعليم العالي

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأحد 28 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة؛ حيث توضح الهيئة العامة للزكاة والدخل كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية قبل وبعد «القيمة المضافة»، و إطلاق مؤشر «قبول» لاختبارات مؤسسات التعليم العالي، و الجمارك السعودية تحدد شروط الاستيراد الآمن.

الهيئة العامة للزكاة والدخل توضح كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية قبل وبعد «القيمة المضافة»

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% المقرر تطبيقها بدءًا من أول يوليو 2020.

إطلاق مؤشر «قبول» لاختبارات مؤسسات التعليم العالي

دشن رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، اليوم الأحد، مؤشر «قبول» لأداء المدارس الثانوية في اختبارات القبول بمؤسسات التعليم العالي.

تعرف على حالات استحقاق المشترك لتعويض الدفعة الواحدة من التأمينات الاجتماعية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك 5 حالات يحق للمشترك فيها أن يحصل على تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز المهني.

«منشآت» تطلق حزمة برامج ومبادرات لتعزيز بيئة الأعمال

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» اليوم الأحد، لقاءً افتراضيًا، بعنوان «الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة».

وزارة العدل تطلق خدمة الإفراغ العقاري عن بعد

أطلقت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي للتيسير على المستفيدين والحصول على الخدمة عن بُعد بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

تجنبًا للعقوبات..الجمارك السعودية تحدد شروط الاستيراد الآمن

نبَّهت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، المستوردين إلى ضرورة التأكد من إدخال الكود المناسب المطابق للسلعة قبل إدخالها المملكة.

الموارد البشرية تطلق وثيقة المخالفات الإدارية لإجراءات مواجهة كورونا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

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«الجوازات»: لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى «هوية مقيم»

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم.

السوق المالية ترفع تعليق تداول سهمَي سامبا والبنك الأهلي

أعلنت السوق المالية السعودية «تداول»، اليوم الأحد، رفع تعليق تداول أسهم البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، ابتداءً من جلسة اليوم.

الأرصاد تنبه لرياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. تستمر حتى الـ 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدّي إلى تدنِّي مدى الرؤية على منطقة نجران.

هل يخضع شراء أو بيع المسكن لزيادة ضريبة القيمة المضافة؟.. الهيئة العامة للزكاة والدخل تجيب

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بيع العقار السكني المستخدم من قبل المالك أو الأقارب إلى قريب من الدرجة الرابعة، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

«متحدث التجارة»: 4 حقوق مهمة للمتسوق إلكترونيًا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، أن لكل متسوق عبر الإنترنت حقوقًا محفوظة، في نظام التجارة الإلكترونية.

«أمانة المدينة» تزيل تعديات عن أراضٍ حكومية بمساحة 59 ألف متر مربع

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي، عددًا من التعديات عن الأراضي الحكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 59 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مخطط وهمي وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

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