فيديو.. خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر «أبشر»

يجب تعبئة الحقول المطلوبة في الخطوة الثالثة

أوضحت الإدارة العامة للمرور خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة «أبشر». وقال المرور السعودي عبر فيديوجراف نشره حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «للاستعلام عن صلاحية التأمين على المربكة عبر منصة (أبشر) ادخل على حساب بشر». وأضاف: «ثم اتبع الخطوات التالية: – الذهاب إلى خدمات المركبات واختيار (الاستعلامات). – اختيار (صلاحية التأمين على المركبات). Advertisements – تعبئة الحقول المطلوبة وهي (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي). – سيتم عرض صلاحية التأمين». اقرأ أيضًا: المرور يوضح إمكانية قيادة المقيم لسيارة برخصة دولية المرور: يجوز تجديد رخصة القيادة للسعوديين من خارج المملكة بشروط هل يلزم لإصدار رخصة قيادة «خصوصي» سداد مخالفة سابقة؟

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