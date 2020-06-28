السعودية اليوم / أمانة الجوف تواصل أعمالها لتعقيم الحدائق والمتنزهات وألعاب الأطفال يومياً



سكاكا 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

أنهت فرق أمانة منطقة الجوف خلال الفترة من 27 من شوال إلى 4 من ذي القعدة الجاري تطهير وتعقيم 2954 موقعاً، واستخدمت قرابة 500 ألف لتر من المعقمات والمطهرات خلال عمليات التعقيم في مختلف المواقع، حيث تحرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.

وتواصل الأمانة من خلال فرقها أعمال التعقيم, داعية الجميع للتواصل معها في حال ملاحظة مخالفات على الرقم 940 ، مهيبة بالجميع بالتعاون للمحافظة على تلك الحدائق.

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17:56ت م

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