السعودية اليوم / العراق يسجل 2140 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد



بغداد 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

سجلت في العراق خلال الـساعات الـ 24 الماضية 2140 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بأن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء بلغ 45402 إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات الكلي 1756 حالة, كما سُجلت 1184 حالة شفاء جديدة , ليبلغ اجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء تفشي الوباء إلى الان 21122 حالة، مشيرة إلى ان عدد المنومين في المستشفيات حتى اليوم, بلغ 22524, منهم 324 مصاباً في العناية المركزة.

// انتهى //

17:31ت م

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بغداد 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت في العراق خلال الـساعات الـ 24 الماضية 2140 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, فيما سجلت 96 حالة وفاة خلال الفترة ذاتها.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بأن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء بلغ 45402 إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات الكلي 1756 حالة, كما سُجلت 1184 حالة شفاء جديدة , ليبلغ اجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء تفشي الوباء إلى الان 21122 حالة، مشيرة إلى ان عدد المنومين في المستشفيات حتى اليوم, بلغ 22524, منهم 324 مصاباً في العناية المركزة.// انتهى //17:31ت م0148

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