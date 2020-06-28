السعودية اليوم / رواندا تعيد إغلاق أجزاء من العاصمة كيجالي بسبب كورونا



كيغالي 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

فرضت السلطات الرواندية حضراً صحياً في أجزاء من العاصمة كيجالي، بعد زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية الرواندية، أُمرت السلطات سكان جيكوندو هيل في منطقة كيكوكيرو، وبعض أجزاء جبل كيجالي في منطقة نياروغينجي، "بالبقاء في المنازل لمدة لا تقل عن 15 يومًا" مؤكدة إنها أعادت الإغلاق "بناء على تحليل مسؤولي الصحة حول حالة فيروس كورونا في كيجالي".

وسجلت رواندا في الأيام السبعة الماضية 204 حالات إصابة جديدة، 21 منها في كيجالي. فيما تم تسجيل معظم الحالات الأخيرة في بلدة شرقية تطل على تنزانيا، وفي بلدة غربية أخرى على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسجلت البلاد حتى الآن 858 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، و398 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

// انتهى //

17:30ت م

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كيغالي 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسفرضت السلطات الرواندية حضراً صحياً في أجزاء من العاصمة كيجالي، بعد زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية الرواندية، أُمرت السلطات سكان جيكوندو هيل في منطقة كيكوكيرو، وبعض أجزاء جبل كيجالي في منطقة نياروغينجي، "بالبقاء في المنازل لمدة لا تقل عن 15 يومًا" مؤكدة إنها أعادت الإغلاق "بناء على تحليل مسؤولي الصحة حول حالة فيروس كورونا في كيجالي".وسجلت رواندا في الأيام السبعة الماضية 204 حالات إصابة جديدة، 21 منها في كيجالي. فيما تم تسجيل معظم الحالات الأخيرة في بلدة شرقية تطل على تنزانيا، وفي بلدة غربية أخرى على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية.وسجلت البلاد حتى الآن 858 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، و398 حالة شفاء، وحالتي وفاة.// انتهى //17:30ت م0147

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