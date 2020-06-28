السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يوجه بإجراء المقابلات الشخصية -عبر الاتصال المرئي- للموظفين المرشحين على الترقيات



‎الباحة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإجراء المقابلات الشخصية عبر الإتصال المرئي للموظفين المرشحين على الترقيات والبالغ عددهم 321 موظفاً للمرحلة الثالثة.

وبدأت الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة إجراء المقابلات الشخصية, وأوضح المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة حميد بن محمد آل متعب أنه إنفاذاً للتوجيه وضعت خطة عمل لإجراء المقابلات مع الموظفين المرشحين من المرتبة العاشرة فما دون, حيث يعد ذلك أول إجراء من نوعه على مستوى المنطقة, وسوف يرشح الموظفون وتجرى المفاضلات عبر منصة مسار آليًا ويعتمد المحضر بعد اكتمال بيانات الموظفين من قبل الإدارة العامه للموارد البشرية.

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17:21ت م

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