

جدة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة من ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك وذلك في إطار استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة .

وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن مخالفي نظام صيد الأسماك ، جرت عملية ضبطهم فور تلقي بلاغ مركز حرس الحدود بـ "درة العروس" بمحافظة جدة في القيام بالصيد بدون تصريح واستخدام أداة صيد مخالفه عباره عن شبكة صيد مخالفة "مخدجه" ، والمخالفة لنظام صيد وحماية الثروات المائية الحية في مياه المملكة .

وأضاف أن موظفي وحدة الثروة السمكية بجدة باشروا البلاغ الوارد من مركز حرس الحدود بصروم إثر ضبط ٢ من الوافدين من قبل حرس الحدود يقومان بالصيد بأدوات صيد مخالفه عباره عن " مشكات" مخالفين بذلك نظام صيد وحماية الثروات المائية الحية في مياه المملكة ، مشيرا إلى أنه حرر محضر ضبط ، واستلم حرس الحدود المخالفة ، وصادر أدوات الصيد المخالفة ، واتخذ الإجراءات النظامية حيالها ، مشدداً على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة ، حفاظًاً على الثروات المائية الحية ، مثمناً تعاون حرس الحدود في ضبط المخالفين لمنع الأضرار بالبيئة البحرية .

من جانبه أفاد مدير وحدة الثروة السمكية بجده المهندس إبراهيم المالكي أن مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين تم حسب اللوائح والأنظمة ، وستتلف حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات ، مشدداً على مواصلة الجهات المختصة ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد ، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية .

// انتهى //

17:11ت م

0139





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة " بمنطقة مكة المكرمة تضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.