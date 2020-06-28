السعودية اليوم / جامعة الجوف تسجل 3578 ساعة دراسية ‏خلال الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي



سكاكا 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

أصدرت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الجوف اليوم إحصائية ما قدم خلال الأسبوع الرابع للتعليم عن بُعد خلال الفصل ‏الصيفي للعام الجامعي 1441هـ .

وتضمنت الإحصائية تسجيل 3578 ساعة دراسية من خلال نظام البلاك بورد، فيما بلغ ‏عدد إجمالي الجلسات الافتراضية 852 جلسة افتراضية وصل عدد الحاضرين فيها

من طلبة الجامعة 43489 مرة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 26766 طالباً وطالبة، كما بلغ إجمالي عمليات تسجيل الدخول اليومي على النظام لحوالي 55332 مستخدماً. ‏

واوضح القائم بأعمال عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور ماجد بن أحمد الفياض أن إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة على النظام ليوم الأحد الموافق 2020/6/21 م هو 217 جلسة افتراضية بعدد ساعات دراسية بلغت 913 ساعة، وبلغ عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 11485 مرة وعدد الحاضرين الفرديين 6596 طالباً وطالبة، فيما بلغت لوحات النقاش 10660 لوحة، وسجل دخولا يومياً على النظام 11151مستخدماً، كما بلغت التقييمات في النظام 15558 تقييماً، وعدد الملفات المستعرضة على النظام 131ملفاً.

وبين الفياض أن إجمالي الجلسات المقدمة ليوم الاثنين الموافق 2020/6/22 م بلغ 65 جلسة بمدة إجمالية بلغت 843 ساعة وصل عدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 10984 مرة، وعدد الحاضرين الفرديين 6303 طالباً وطالبة، وشهد النظام تسجيل دخول يومي لقرابة 11114مستخدماً، وعدد لوحات النقاش 3749 لوحة، وبلغت التقييمات في النظام 12697 تقييماً، وعدد الملفات المستعرضة على النظام 65ملفاً ، في حين بلغ إجمالي الجلسات المقدمة ليوم الثلاثاء الموافق 2020/6/23 م 167 جلسة بمدة إجمالية 756 ساعة بلغ عدد الحاضرين فيها 8758 مرة ووصل عدد الحاضرين الفرديين 5334 طالباً وطالبة، ولوحات النقاش 3231 لوحة، كما تم تسجيل دخول يومي على النظام لحوالي 11179 مستخدماً، وبلغت التقييمات في النظام 12510تقييماً، وعدد الملفات المستعرضة على النظام 87ملفاً.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة ليوم الأربعاء الموافق 24 / 6 / 2020م، 145 جلسة بمدة بث إجمالية بلغت 631 ساعة، وعدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 7555 مرة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 5192 طالباً وطالبة، فيما شهد النظام تسجيل دخول يومي لحوالي 11254 مستخدماً، وبلغت لوحات النقاش 2440 لوحة، وبلغت التقييمات في النظام 11007 تقييماً، وعدد الملفات المستعرضة 61 ملفاً.

وشهد يوم الخميس الموافق 2020/6/25 م تقديم 117 جلسة افتراضية، بعدد ساعات دراسية بلغت 435 ساعة، وعدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 4707 مرة، والحاضرين الفرديين 3341 طالباً وطالبة، كما تم تسجيل دخول يومي على النظام لحوالي 10634 مستخدماً، ولوحات النقاش 2212 لوحة، كما بلغت التقييمات في النظام 11546 تقييماً، وعدد الملفات المستعرضة على النظام 42 ملفاً.

// انتهى //

16:33ت م

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