السعودية اليوم / إعادة تأهيل وصيانة 30 ألف متر مربع بطريق الملك فهد في محافظة تيماء



تبوك 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

تنفذ بلدية محافظة تيماء حالياً أعمال تأهيل وصيانة وتطوير لطريق الملك فهد بمدينة تيماء، وذلك بكشط مايزيد عن 30 ألف متر مربع من الطريق وإزالة الطبقة الإسفلتية القديمة وإعادة السفلتة للطريق ضمن مشروع صيانة طرق وشوارع المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي أن مشروعات الصيانة التي تقوم بها البلدية في مدينة تيماء مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة، حيث تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى الأداء للطرق في مدن ومراكز وقرى المحافظة الواقعة ضمن نطاق أعمالها، تحقيقا لرضى مستخدميها ولتأمين انسيابية الحركة المرورية عليها.

وقال : إن الخطة شملت إعادة تهيئة الأرصفة ودهان خطوط المدلولات الأرضي والبلدورات وإنشاء خطوط مشاة ولوحات إرشادية وتحذيرية"، لافتًا الانتباه إلى أن البلدية تبذل قصارى جهودها بهدف تغطية كامل أجزاء محافظة تيماء بمشروعات السفلتة والصيانة، التي تعد من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها.

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16:31ت م

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