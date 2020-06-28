السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تكثف جهودها لمكافحة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة والإسلاموفوبيا



جدة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

كثفت منظمة التعاون الإسلامي من إجراءاتها لمكافحة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة في ظل الانتشار الحالي لوباء كوفيد 19، حيث تشكل وسائل الإعلام أدوات ضرورية ولازمة لمكافحة

وأكدت المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة عصمت جيهان خلال مداخلتها في الاجتماع الافتراضي حول البعد الإنساني التكميلي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية التعبير الذي عُقد الأسبوع الماضي، لمعالجة التحديات الجديدة، وجهود المنظمة في مكافحة الأخبار الزائفة, مبرزة ما قامت به المنظمة من حملة توعوية إعلامية بعيدة المدى أطلقتها تحت وسم "بلدان المنظمة تكافح كوفيد 19"، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي , ونافذة خاصة على موقعها الرسمي للتحديث المنتظم للمعلومات والإحصاءات بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت مندوبة منظمة التعاون الإسلامي أهمية أن يعمل الإعلام في إطار الأخلاقيات المهنية واحترام القوانين الدولية لوسائل الإعلام والاتصال, مشددة على دعوة الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين للدول الأعضاء من أجل العمل مع وسائل الإعلام لتشجيع الاستخدام المسؤول لحرية التعبير، ومحاسبة وسائل الإعلام على استمرار خطاب الكراهية والتطرف، وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الإسلاموفوبيا.

// انتهى //

16:29ت م

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جدة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسكثفت منظمة التعاون الإسلامي من إجراءاتها لمكافحة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة في ظل الانتشار الحالي لوباء كوفيد 19، حيث تشكل وسائل الإعلام أدوات ضرورية ولازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، ولاسيما من خلال نشر المعلومات الموثوقة، ورفع مستوى الوعي، ودحض الأخبار الزائفة.وأكدت المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة عصمت جيهان خلال مداخلتها في الاجتماع الافتراضي حول البعد الإنساني التكميلي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية التعبير الذي عُقد الأسبوع الماضي، لمعالجة التحديات الجديدة، وجهود المنظمة في مكافحة الأخبار الزائفة, مبرزة ما قامت به المنظمة من حملة توعوية إعلامية بعيدة المدى أطلقتها تحت وسم "بلدان المنظمة تكافح كوفيد 19"، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي , ونافذة خاصة على موقعها الرسمي للتحديث المنتظم للمعلومات والإحصاءات بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وأكدت مندوبة منظمة التعاون الإسلامي أهمية أن يعمل الإعلام في إطار الأخلاقيات المهنية واحترام القوانين الدولية لوسائل الإعلام والاتصال, مشددة على دعوة الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين للدول الأعضاء من أجل العمل مع وسائل الإعلام لتشجيع الاستخدام المسؤول لحرية التعبير، ومحاسبة وسائل الإعلام على استمرار خطاب الكراهية والتطرف، وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الإسلاموفوبيا.// انتهى //16:29ت م0131

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