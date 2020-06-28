اجتماعي / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يعزي مدير بنك التنمية الاجتماعية بعرعر بوفاة والده



عرعر 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفيًا، تعازيه ومواساته لمدير بنك التنمية الاجتماعية بعرعر يوسف ضاحي العنزي بوفاه والده رحمه الله.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

// انتهى //

16:26ت م

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