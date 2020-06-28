السعودية اليوم / برامج متنوعة لـ 6500 مستفيد بتعليم الشرقية



الدمام 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

تطلق إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية غداً، سلسلة برامج تعريفية لـ 6500 مستفيد من منسوبي تعليم المنطقة ، وذلك عن بعد عبر التطبيقات والبرامج.

وأوضح مدير إدارة الابتعاث والتدريب بتعليم المنطقة عبدالرحيم الشهراني، أن الإدارة تسعى لرفع مستوى التوعية والتثقيف لمنسوبي ومنسوبات التعليم، مشيراً إلى أن الإدارة تستهدف في المرحلة الحالية 6500 مستفيد، مجزئة على 7 برامج متنوعة خلال الأسبوع الحالي.

وبين الشهراني أن الدورات والبرامج التي يقدمها مدربون ومدربات من ذوي الاختصاص، تتضمن الحقوق والواجبات المهنية وآليات التطوير وفرص التحسين واستعراض مميزات اللائحة التعليمية وكيفية العمل بآلياتها.

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16:15ت م

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