السعودية اليوم / 850 مستفيداً من عيادات تطمن بصحة الجوف



سكاكا 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

تواصل عيادات " تطمن " في صحة منطقة الجوف استقبال وخدمة المراجعين للعيادات، استفاد من خدماتها أكثر من 850 مراجعاً منذ بدء عملها.

وخصصت وزارة الصحة عيادات " تطمن " التي تعمل طيلة أيام الأسبوع لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض

وأتاحت وزارة الصحة خدمة معرفة أماكن " عيادات تطمن " عبر تطبيق "موعد"، حيث توفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقعها ، كما أن هذه الخدمة تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له واستقباله في العيادة بدون موعد.

// انتهى //

16:13ت م

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سكاكا 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واستواصل عيادات " تطمن " في صحة منطقة الجوف استقبال وخدمة المراجعين للعيادات، استفاد من خدماتها أكثر من 850 مراجعاً منذ بدء عملها.وخصصت وزارة الصحة عيادات " تطمن " التي تعمل طيلة أيام الأسبوع لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض كورونا ، كارتفاع درجة الحرارة، ضيق في التنفس أو سعال ، حيث قامت صحة الجوف بتجهيز 8 عيادات بمدينة سكاكا في مركز صحي السوق والمطر ومركز صحي الزهور, وبمحافظة القريات في مركز صحي الحميدية ومركز صحي الرفاع ومركز صحي العيساوية ومركز صحي سكن الحديثة ومستشفى الحدية العام, وبمحافظة دومة الجندل مركز صحي الصفاة, وفي محافظة طبرجل مركز صحي حدرج والدعيجاء.وأتاحت وزارة الصحة خدمة معرفة أماكن " عيادات تطمن " عبر تطبيق "موعد"، حيث توفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقعها ، كما أن هذه الخدمة تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له واستقباله في العيادة بدون موعد.// انتهى //16:13ت م0125

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