شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجيل 3989 إصابة جديدة بكورونا و 40 حالة وفاة والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، 28/حزيران/2020، عن مستجدات فيروس كورنا في المملكة، والتي جاءت على النحو التالي:

الحالات الجديدة: 3,989 حالة Advertisements حالات التعافي : 2,627 الوفيات الجديدة : 40

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