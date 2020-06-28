شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافدين خالفا نظام صيد الأسماك بمكة والان نبدء بالتفاصيل

تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة من ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك وذلك في إطار استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة .

وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن مخالفي نظام صيد الأسماك ، جرت عملية ضبطهم فور تلقي بلاغ مركز حرس الحدود بـ "درة العروس" بمحافظة جدة في القيام بالصيد بدون تصريح واستخدام أداة صيد مخالفه عباره عن شبكة صيد مخالفة "مخدجه" ، والمخالفة لنظام صيد وحماية الثروات المائية الحية في مياه المملكة .

وأضاف أن موظفي وحدة الثروة السمكية بجدة باشروا البلاغ الوارد من مركز حرس الحدود بصروم إثر ضبط ٢ من الوافدين من قبل حرس الحدود يقومان بالصيد بأدوات صيد مخالفه عباره عن " مشكات" مخالفين بذلك نظام صيد وحماية الثروات المائية الحية في مياه المملكة ، مشيرا إلى أنه حرر محضر ضبط ، واستلم حرس الحدود المخالفة ، وصادر أدوات الصيد المخالفة ، واتخذ الإجراءات النظامية حيالها ، مشدداً على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة ، حفاظًاً على الثروات المائية الحية ، مثمناً تعاون حرس الحدود في ضبط المخالفين لمنع الأضرار بالبيئة البحرية .

من جانبه أفاد مدير وحدة الثروة السمكية بجده المهندس إبراهيم المالكي أن مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين تم حسب اللوائح والأنظمة ، وستتلف حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات ، مشدداً على مواصلة الجهات المختصة ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد ، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية .