شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار النسخة الأولى من دليل مزاولة الطب البديل والتكميلي والان نبدء بالتفاصيل
وصنّف الدليل الممارسات المعتمدة والمرخصة من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي إلى خمس ممارسات وهي: الحجامة، الوخز الإبري، تقويم العظام، تقويم العمود الفقري، بالإضافة إلى المعالجة الطبيعية.
وأورد الدليل الاشتراطات الخاصة لكل ممارسة والمحظورات على الممارس والمنشآة بهدف تنظيم العمل في ممارسات الطب البديل والتكميلي والوصول إلى ممارسات آمنة يقوم عليها ممارسين متخصصين ومرخص لهم.
كما احتوى الدليل أيضاً على بعض الضوابط والاشتراطات العامة المتعلقة بالممارسين وأصحاب المنشآت، كالميثاق الأخلاقي والمهني للممارسين وضوابط الإعلان والدعاية الطبية، وما يجب توفره في المنشآت من تجهيزات وأدوات طبية لضمان الحصول على الرعاية الطبية الآمنة.
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