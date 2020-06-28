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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا 60.28 نقطة
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 60.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7292.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليارات ريال.
أداء سوق الأسهم السعودية
وبلغ عدد الأسهم السعودية المتداولة أكثر من 217 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 221 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 134 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 46 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سامبا, الجزيرة ريت, فيبكو, البابطين, والأهلي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية , الجوف, مشاعر ريت, باعظيم , والأسماك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و 3.92% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، إسمنت الجوف, سيرا, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الأهلي, دار الأركان, الإنماء، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.
مؤشر الأسهم الموازية
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 301.43 نقطة ليقفل عند مستوى 8225.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 27 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 1985 صفقة.
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