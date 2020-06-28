حادث طعن جديد في مدينة غالاكسو البريطانية 

2020-06-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

طوقت الشرطة شارع أرغيل في مدينة غالاكسو وسط أنباء عن هجوم طعن جديد في المدينة التي شهدت أول أمس حادثًا مماثلًا نفذه طالب لجوء سوداني يُدعى بدر الدين آدم.

وقالت التقارير الصحفية المتاحة حتى الآن إنه شوهد رجل يخرج من فندق بريمير، مُغطى بالدم.

وقال أحد شهود عيان لصحيفة غالاكسو تايمز: كان هناك الكثير من الصراخ، ثم خرج رجل من فندق بريمير إن، وسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

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وقال المفتش غاريث غريفيثس: تم استدعاؤنا منذ قليل لتقرير عن اعتداء في شارع أرغيل، غالاكسو، والضباط حاليًا في مكان الحادث، ونعتقد أن هذا كان هجومًا مستهدفًا ولا نعتقد أن هناك تهديدًا واسعًا للجمهور.

ويقع فندق بريمير إن، على بُعد أقل من ميل من فندق بارك إن، غلاسكو حيث وقع هجوم الطعن أمس، ونجم عنه إصابة 6 أشخاص بجروح خطيرة وقُتل الجاني برصاص الشرطة.

ويُذكر أن ذلك يأتي بعد أيام من حادث الطعن في مدينة ريدينج البريطانية، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وقالت المصادر: إن المتهم ليبي الجنسية يُدعى خيري سعد الله، كما أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أن الهجوم هو حادث إرهابي، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

أول فيديو لحادث طعن مدينة غالاكسو في بريطانيا