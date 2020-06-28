جازان تسجل 92 حالة كورونا جديدة وتعافي 67

2020-06-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حصيلة كورونا في جازان اليوم 92 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

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توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت 20 إصابة بجازان، و16 في صامطة، فيما سجلت أبو عريش 16 إصابة، وصبيا 15 إصابة، وبيش 10 إصابات، وأحد المسارحة 6 إصابات، والطوال إصابتين، والعارضة إصابتين، والدرب إصابة واحدة، وفيفاء إصابة واحدة، وضمد إصابة واحدة، والريث إصابة واحدة، والموسم إصابة واحدة، من جهة أخرى سُجلت بجازان اليوم 67 حالة شفاء.

إجمالي حالات كورونا بجازان

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالمنطقة حتى اليوم 2262 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1652 حالة، وبلغ عدد الوفيات 23 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 587 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3989 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 182493 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 124755 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1551 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 56187 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2277 حالة.