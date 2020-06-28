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ضخ 3100 م3 من المياه يوميًا لـ 9 قرى في بيش
تغني عن 85 رحلة للصهاريج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، تشغيلها خدمات المياه لـ 9 قرى في محافظة بيش بضخها 3100 م3 يوميًا، وذلك بهدف تعزيز المنظومة في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاء التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة، والاستغناء عن الرحلات الترددية لصهاريج السقيا بعدد 85 صهريجًا شهريًا بسعة 16 طنًا.
المياه تنفذ 1000 توصيلة وعداد
وأكد المهندس بندر جبر مدير خدمات مياه منطقة جازان، أن قرى محافظة بيش التي شملتها الخدمة، هي: المبادلة والقاع والشاقة والسهوم والدربة والشيخة والحجرف وأبو الحشاف وأم الصيود، حيث جرى مدت أكثر من 49 كيلو مترًا طوليًا من الخطوط الرئيسية والفرعية، كما نُفذت نحو 1000 توصيلة وعداد مياه.
وقال المهندس جبر: “سيتم ضخ 3100 متر مكعب يوميًا إلى أكثر من 10 آلاف مستفيد في القرى الـ 9، وستكون ساعات الضخ نحو 24 ساعة يوميًا”.
مواكبة النمو العمراني
وبيّن أن دخول الخدمة لعدد من القرى في بيش تأتي ضمن جهود قطاع التوزيع للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة النمو العمراني، والطلب على الخدمات في منطقة جازان بهدف الوصول للتغطية الشاملة.
ودعا المهندس جبر جميع المستفيدين في القرى المذكورة بتحديث بياناتها، وتقديم طلب توصيلة مياه جديدة من خلال الفرع الإلكتروني للشركة (هنا)، ورفع المستندات اللازمة للارتفاق بالخدمة دون تكبد العناء.
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