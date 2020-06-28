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تنطلق، اليوم، ضربة البداية لصيف السعودية، وذلك بفعاليات عروض الخيل العربية لفرسان الطائف، والتي ينظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف.
وتتضمّن العروض مهارات للفرسان بالخيل العربية الأصيلة، حيث يقدم 20 فارساً مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة تبرز أصالة الخيل العربية والاعتزاز بالتراث الوطني السعودي.
ويقدّم الفرسان خلال استعراضهم مهارات عدة مع الخيل، وتعكس مهارة الفرسان الفائقة والتي يتميز بها الفارس السعودي.
يُذكر أن مركز الجعيد يعتبر مدرسة لتعليم الفروسية وأساسيات ركوب الخيل، ويوجد نخبة من المدربين المتخصصين في مجال الفروسية، بالإضافة أن الخيل الموجودة مدربة تدريباً عالياً على تعليم الفروسية، ويتم تعليم مهارات ركوب الخيل بشكل متقدم.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 04:57 PM
تشمل عروضاً مهارية بالخيل العربية الأصيلة
تنطلق، اليوم، ضربة البداية لصيف السعودية، وذلك بفعاليات عروض الخيل العربية لفرسان الطائف، والتي ينظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف.
وتتضمّن العروض مهارات للفرسان بالخيل العربية الأصيلة، حيث يقدم 20 فارساً مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة تبرز أصالة الخيل العربية والاعتزاز بالتراث الوطني السعودي.
ويقدّم الفرسان خلال استعراضهم مهارات عدة مع الخيل، وتعكس مهارة الفرسان الفائقة والتي يتميز بها الفارس السعودي.
يُذكر أن مركز الجعيد يعتبر مدرسة لتعليم الفروسية وأساسيات ركوب الخيل، ويوجد نخبة من المدربين المتخصصين في مجال الفروسية، بالإضافة أن الخيل الموجودة مدربة تدريباً عالياً على تعليم الفروسية، ويتم تعليم مهارات ركوب الخيل بشكل متقدم.
، "فرسان الطائف" ضربة البداية في صيف "تنفس" السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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