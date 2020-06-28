محمد بن مسعود - الدمام - وصلت أمس إلى 2283 ‏انخفض مؤشر الحالات الحرجة بسبب فيروس كورونا إلى 2277 حالة، بعدما وصل أمس إلى 2283 حالة. وبلغ مقدار الانخفاض 6 حالات وفقاً لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 182493 حالة. فيروس كورونا الجديد 28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 04:40 PM Advertisements وصلت أمس إلى 2283 6 حالات تخفض مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا إلى 2277 6 حالات تخفض مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا إلى 2277 ‏انخفض مؤشر الحالات الحرجة بسبب فيروس كورونا إلى 2277 حالة، بعدما وصل أمس إلى 2283 حالة. وبلغ مقدار الانخفاض 6 حالات وفقاً لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 182493 حالة. الكلمات المفتاحية ، 6 حالات تخفض مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا إلى 2277 ،

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