، "أي دي سي" تستعرض التحديات التي تواجه المملكة على صعيد الأمن السيبراني ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر تحليل معمق يُسلط الضوء على استراتيجيات التحول الرقمي بالقطاعات المختلفة

نشرت "أي دي سي" وهي شركة عالمية متخصصة في مجال أبحاث واستشارات تقنية المعلومات والاتصالات، تحليلاً مُعمّقاً حول قطاع الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا في إطار سعيها للاستجابة للتحديات والفرص الجديدة المكتسبة في ظل الأهمية الاستراتيجية للأمن السيبراني على جدول أعمال المسؤولين التنفيذيين، والذي لم يعد دوره مقتصراً على حماية الأصول التقنية، بل امتد إلى ضمان استمرارية الأعمال.

ويُسلط التحليل الضوء على استراتيجيات التحول الرقمي المتطورة والتحولات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة العربية السعودية، والتي تُشكّل عوامل تدفع المؤسسات نحو الابتكار واكتشاف تقنيات وأساليب تقديم جديدة.

واستعرض التحليل أبرز التحديات المختلفة التي تواجهها منظومة الأمن السيبراني وكيفية تطور السوق واستجابته لهذه التعقيدات، وكذلك دور أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص في سلسلة القيمة أو الأنشطة المتعلقة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى أحدث توجهات الأمن السيبراني وأفضل الممارسات العالمية المُثبتة والأفكار الرائدة والأبحاث ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني في المملكة.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لشركة "أي دي سي" في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين السيد حمزة نقشبندي في إطار تعليقه على التقرير: "تدرك أي دي سي تماماً التهديدات والتحديات التي تواجهها المملكة على صعيد الأمن السيبراني في إطار تسارع طموحاتها الرقمية. واستثمرت المملكة في تعزيز وضع الأمن السيبراني في البلاد من خلال وضع تشريعات الجرائم الإلكترونية حيّز التنفيذ، فضلاً عن استراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية الفعّالة وفرق الاستجابة الاستباقية لحالات الطوارئ الرقمية وحملات التوعية وبناء القدرات، والتي جرى استكمالها جميعاً من خلال احتضان المهارات المحلية في مجال الأمن السيبراني".

إلى هذا يمكن تحميل تقرير "الأمن السيبراني وأثره على التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية" عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.idcsaudicybersec.com والذي تم إعداده برعاية الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، وشركة "تريند مايكرو" (Trend Micro)، وقطاع الأعمال بشركة "موبايلي" وشركة "سيسكو" (Cisco)، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS).