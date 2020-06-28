محمد بن مسعود - الدمام - الحالات النشطة بلغت 587 سجلت منطقة جازان 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة بكورونا في جازان اليوم، كما سجلت 67 حالة شفاء جديدة، فيما لم يرصد تقرير كورونا حالات وفيات جديدة.فيروس كورونا الجديد 28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 04:34 PM الحالات النشطة بلغت 587 Advertisements لا وفيات بكورونا.. تسجيل 92 إصابة جديدة و67 حالة شفاء في جازان لا وفيات بكورونا.. تسجيل 92 إصابة جديدة و67 حالة شفاء في جازان سجلت منطقة جازان 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة بكورونا في جازان اليوم، كما سجلت 67 حالة شفاء جديدة، فيما لم يرصد تقرير كورونا حالات وفيات جديدة. الكلمات المفتاحية ، لا وفيات بكورونا.. تسجيل 92 إصابة جديدة و67 حالة شفاء في جازان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا وفيات بكورونا.. تسجيل 92 إصابة جديدة و67 حالة شفاء في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.