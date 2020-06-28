«الزعاق»: غدًا أول موسم الجوزاء ومدته 26 يومًا

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الأحد هو آخر أيام «التويبع»، مشيرًا إلى أن غدًا الاثنين أول موسم الجوزاء ومدته 26 يومًا.

وقال الزعاق عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اليوم آخر التويبع، وغدًا الاثنين أول موسم الجوزاء ومدتها 26 يومًا، وهي من نجوم القيظ الحار، وفيها تبدأ رياح السموم بالهبوب نهارًا، وينزل خراف النخل على المدينة والأحساء».

وأضاف أن «أشد نجوم القيظ حرارةً أربعة: الجوزاء الثانية، والمرزم، والكليبين، ونجم سهيل الأول. وكل نجم 13 يومًا؛ فجمرة القيظ 52 يومًا».

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