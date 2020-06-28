وزارة التجارة تعلن استدعاء 864 ثلاجة ومجمد  «GVC PRO»

لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء 864 ثلاجة ومجمد «GVC PRO»؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
وقالت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التجارة تعلن عن استدعاء 864 ثلاجة ومجمد (GVC PRO) لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة».
ونشرت الصفحة رابط للاستعلام عما إذا كان لديك مركبة /منتج مشمول في أي عملية استدعاء، وذلك من خلال إدخال رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي للمنتج عبر الموقع الإكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة، وذلك من خلال الضغط هنا
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