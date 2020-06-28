القبض على 4 مواطنين عقب شجار على طريق أحد رفيدة بعسير

ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على 4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وقع بينهم شجارٌ على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أحد رفيدة، وقام اثنان منهم بالتصادم عمدًا بمركبتَي الآخرَين.

جاء ذلك حسبما صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش.

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وأضاف «الدباش » أنه تم إيقاف المتهمين جميعًا، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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