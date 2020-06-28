«أمانة المدينة» تزيل تعديات عن أراضٍ حكومية بمساحة 59 ألف متر مربع

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي، عددًا من التعديات عن الأراضي الحكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 59 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مخطط وهمي وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وأكّدت أمانة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدّ يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر بمتاجر الأجهزة الذكية.

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