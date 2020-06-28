هل يخضع شراء أو بيع المسكن لزيادة ضريبة القيمة المضافة؟.. الهيئة العامة للزكاة والدخل تجيب

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بيع العقار السكني المستخدم من قبل المالك أو الأقارب إلى قريب من الدرجة الرابعة، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم زيادة الضريبة الأساسية من 5% إلى 15%؛ وذلك بشكل مستمر عن كافة السلع أو الخدمات الخاضعة حاليًّا للنسبة الأساسية (5%).

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين عبر الحساب الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل: «عند شراء منزل سكن خاص لأول مرة، هل يخضع لضريبة القيمة المضافة؟».

أما في عقود إيجار الوحدات العقارية، فأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه إذا تم إبرام العقد بين شخصين خاضعين للضريبة قبل تاريخ 11 مايو 2020م، يمكن للمورد احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%حتى تاريخ نهاية العقد أو تجديده أو 30 يونيو 2021؛ أيها أسبق.

واشترطت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن يكون المتعاقدان مسجلَين لدى الهيئة قبل تاريخ التعاقد، وأنه يحق للعميل استرداد ضريبة المدخلات بالكامل.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين على الحساب الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل: «أنا مستأجرٌ محلًّا تجاريًّا والعقد بتاريخ 7/1/2019 لمدة 7 سنوات، والمؤجر يطلب ضريبة 15% عن المدة بعد 7/7/2020».

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ضريبة القيمة المضافة على التبغ

فيما أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشتقاته، نسبتها 100%، وتضاف ضريبة القيمة المضافة بعد إضافة الضريبة الانتقائية. وابتداءً من 1 يوليو 2020م، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين عبر الحساب الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل: «هل القيمة المضافة تنطبق على التبغ؛ علمًا بأنه تم رفع قيمته الضريبية بأكثر من 15%».

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