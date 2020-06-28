تعرف على حالات استحقاق المشترك لتعويض الدفعة الواحدة من التأمينات الاجتماعية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك 5 حالات يحق للمشترك فيها أن يحصل على تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز المهني.

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنّ حالات صرف التعويض قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز المهني تكون للمنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وكانت مدة اشتراكه في التأمينات أقل من سنة.

أما الحالة الثانية التي يجوز فيها للمشترك الحصول على تعويض الدفعة الواحدة هي للمشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة مع توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تعويض الدفعة الواحدة للمرأة من التأمينات الاجتماعية

ويحق للمرأة المشتركة في التأمينات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين، وأيضًا يحق لمن أسقطت عنه الجنسية السعودية الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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وتكون الحالة الخامسة التي يحق للمشترك فيها الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، هي لمن صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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