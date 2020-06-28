السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي -عبر الاتصال المرئي- سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة



الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة -عبر الاتصال المرئي- اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت علي سودهن.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة وباء

وأشاد السفير سودهن بالجهود المميزة للمركز التي يبذلها لتقديم العون للدول والشعوب المتضررة في العالم وعلى وجه الخصوص مشروعاته الإنسانية والإغاثية في بلاده.

//انتهى//

15:37ت م

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الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة -عبر الاتصال المرئي- اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت علي سودهن.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، فضلًا عن جهود المركز الإغاثية والإنسانية ومستجدات البرامج التي ينفذها في مورشيوس.وأشاد السفير سودهن بالجهود المميزة للمركز التي يبذلها لتقديم العون للدول والشعوب المتضررة في العالم وعلى وجه الخصوص مشروعاته الإنسانية والإغاثية في بلاده.//انتهى//15:37ت م0110

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