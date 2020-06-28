السعودية اليوم / إزالة تعديات على مساحة 10 آلاف متر بمخطط الراشدية



مكة المكرمة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

أزالت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات على أراضٍ بيضاء بمخطط الراشدية 7 وبمساحة إجمالية بلغت 10,000 آلاف متر مربع، حيث باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة وبمتابعة رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد و تمت إزالة الإحداثيات العشوائية وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وأوضح المهندس العبيد بأن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية، مشيراً بأن أصحابها لا يملكون مستمسكات شرعية وقد أزيلت إزالةً كلية ، مؤكداً بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة .

وأكد أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات .

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15:35ت م

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