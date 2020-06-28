السعودية اليوم / بلدية الخبر تطلق مبادرة "سقيا رحمة" الرابعة



الدمام 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

أطلقت بلدية محافظة الخبر مبادرة "سقيا رحمة" لسقيا الطيور والقطط للسنة الرابعة على التوالي، وذلك من منطلق الإنسانية والرحمة بالحيوانات في فصل الصيف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات البلدية التي تعنى بتعزيز مفهوم الإنسانية والرحمة والرفق بالحيوان، مبينًا أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي واستمرار الحياة الطبيعية من خلال توفير الماء لهذه المخلوقات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر المياه لها، حيث تم توزيع أكثر من 300 وعاء شرب في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات، مؤكدًا حرص البلدية على تنفيذ مبادرات تسهم في نشر الوعي حول مفهوم الرفق بالحيوان .

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15:32ت م

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