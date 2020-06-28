السعودية اليوم / البلديات النسائية بأمانة الطائف تغلق 6 مرافق وصالونات مخالفة



الطائف 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

كثفت البلدية النسائية الفرعية بأمانة الطائف جهودها الرقابية على المرافق والمنشآت التجارية ، وذلك ضمن جهود التصدي لجائحة

وقامت مراقبات البلدية النسائية بإغلاق 6 محال وصالونات مخالفة ، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية في الصالونات النسائية مثل صبغات الشعر والبخاخات ومواد تجميل غير صالحة ، علاوة على ضبط عمالة نسائية لا تحمل شهادات صحية ، كما ضبطت في بعض المنشآت سوء تخزين ووجود غرف قياس أغلقت إثر ذلك.

وحذرت البلدية النسائية جميع المرافق التجارية التي تتابعها بأنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات والتوجيهات بشأن احتواء جائحة

وأشارت إلى أهمية ترك المسافات الآمنة بين المرتادات لهذه المنشآت وعدم الازدحام حرصا على صحة وسلامة الجميع، مشيرة إلى استمرار الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية النسائية ، ومنع التجاوزات والمخالفات التي قد تكون لها آثار سلبية على متلقي الخدمة.

// انتهى //

15:30ت م

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الطائف 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسكثفت البلدية النسائية الفرعية بأمانة الطائف جهودها الرقابية على المرافق والمنشآت التجارية ، وذلك ضمن جهود التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها .وقامت مراقبات البلدية النسائية بإغلاق 6 محال وصالونات مخالفة ، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية في الصالونات النسائية مثل صبغات الشعر والبخاخات ومواد تجميل غير صالحة ، علاوة على ضبط عمالة نسائية لا تحمل شهادات صحية ، كما ضبطت في بعض المنشآت سوء تخزين ووجود غرف قياس أغلقت إثر ذلك.وحذرت البلدية النسائية جميع المرافق التجارية التي تتابعها بأنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات والتوجيهات بشأن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، وأن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات والجزاءات ، مؤكدة أنه يمكن للمواطنات والمقيمات اللاتي يرتدن هذه المرافق الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز خدمة البلاغات 940 على مدار الساعة.وأشارت إلى أهمية ترك المسافات الآمنة بين المرتادات لهذه المنشآت وعدم الازدحام حرصا على صحة وسلامة الجميع، مشيرة إلى استمرار الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية النسائية ، ومنع التجاوزات والمخالفات التي قد تكون لها آثار سلبية على متلقي الخدمة.// انتهى //15:30ت م0107

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