السعودية اليوم / وزراء الخدمة المدنية يشيدون بجهود القيادات العربية في التصدي لجائحة كورونا



القاهرة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

عبّر أصحاب المعالي وزراء الخدمة المدنية والموارد البشرية العرب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي قامت بها الحكومات العربية وأجهزتها المختلفة لمواجهة جائحة

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي عقد الأسبوع الماضي بشكل افتراضي عن بعد برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبمشاركة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي وبحضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ومحمد خير ممثلاً عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأشارت المنظمة العربية للتنمية الإدارية للتنمية الإدارية، في بيان اليوم، إلى تثمين أصحاب المعالي وزراء الخدمة المدنية والموارد البشرية العرب التوجيهات والمتابعة المباشرة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو التي أكدت على حرص القيادات العليا العربية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين ودعم الاقتصادات العربية وتعزيز التعاون والتعاضد بين الدول والمجتمعات العربية في مواجهة هذه الجائحة وتداعياتها.

// انتهى //

15:24ت م

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القاهرة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسعبّر أصحاب المعالي وزراء الخدمة المدنية والموارد البشرية العرب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي قامت بها الحكومات العربية وأجهزتها المختلفة لمواجهة جائحة كورونا ، من خلال وضع الخطط وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لمواجهة مخاطر وتحديات الجائحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مما كان له كبير الأثر في الحد من انتشار وتفشي الفيروس في المنطقة العربية، وتخفيف الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي عقد الأسبوع الماضي بشكل افتراضي عن بعد برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبمشاركة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي وبحضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ومحمد خير ممثلاً عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأشارت المنظمة العربية للتنمية الإدارية للتنمية الإدارية، في بيان اليوم، إلى تثمين أصحاب المعالي وزراء الخدمة المدنية والموارد البشرية العرب التوجيهات والمتابعة المباشرة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو التي أكدت على حرص القيادات العليا العربية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين ودعم الاقتصادات العربية وتعزيز التعاون والتعاضد بين الدول والمجتمعات العربية في مواجهة هذه الجائحة وتداعياتها.// انتهى //15:24ت م0102

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