اجتماعي/ مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينتزع 1,185 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو



الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير اليمن من الألغام" التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2020م، من انتزاع 1,185 لغمًا منها 25 لغمًا مضادة للأفراد، و 363 لغمًا مضادة للدبابات و 773 ذخيرة غير متفجرة، و24 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 171,731 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

//انتهى//

15:23ت م

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