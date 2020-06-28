السعودية اليوم / سمو الأمير أحمد بن فهد يلتقي بالأمين العام للجنة السلامة المرورية بالشرقية



الدمام 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بالإمارة اليوم، الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله بن سعد الراجحي.

واطلع سموه على تقرير عن معدل الحوادث في الربع الأول من العام الحالي، مؤكداً سموه أن الانخفاض الذي تحقق بفضل الله ثم بفضل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة – أيدها الله - وتوجيهات سمو أمير المنطقة رئيس اللجنة لنشر وتعزيز السلامة المرورية، والحرص على سلامة الأرواح والممتلكات، مبينا سموه أن ذلك يتطلب عملاً مؤسسياً، يتم عبره دراسة الأسباب ويقترح المعالجات، ويتابع كفاءتها وملاءمتها، ويعزز الأعمال الوقائية من خلال هندسة السلامة المرورية، ونشر الثقافة والوعي، مع الحرص على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات من أجل معالجة النقاط الحرجة، وتحسين الحركة المرورية فيها، والعمل على المحافظة على ما تحقق من منجزات.

كما اطلع سموه على تقرير عن منجزات اللجنة، وإشادة منظمة الصحة العالمية بجهود اللجنة التي شملت كرسي السلامة المرورية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبرنامج غرس مفاهيم السلامة المرورية لدى النشء، بالإضافة إلى تعاون اللجنة مع عدد من الجهات لتعزيز السلامة المروية في المنطقة، التي شملت تركيب أكثر من 1200 لوحة إرشادية وتحذيرية، وزيادة الرصد الآلي بنسبة 35% عن العام الماضي، وإدراج لغة الإشارة في برنامج قيادتي، مشيداً سموه بهذه الجهود، متمنياً للجنة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته أعرب الراجحي عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما لأعمال اللجنة، وما حققته اللجنة من منجزات، منوها بأن ذلك جاء بفضل الله ثم بفضل الدعم والمتابعة الحثيثة منهما، وحرصهما على تحقيق اللجنة لأهدافها، ومساهمتهما الفاعلة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، نحو خفض نسب الحوادث المرورية، والحد من آثارها عبر منظومة من المبادرات.

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15:22ت م

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