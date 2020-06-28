السعودية اليوم / اجتماع عربي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة جائحة كورونا



القاهرة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

عقدت جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية اجتماعًا اليوم لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية في ظل جائحة

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في بيان اليوم، أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات المهمة التي تعد خطة تحرك لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة جائحة كورونا وما بعدها، مؤكدة أن التوصيات تتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة والتنسيقية على المستوى الوطني وفي إطار التعاون العربي المشترك.

وأكدت دعم الجامعة العربية لتنفيذ هذه التوصيات من خلال القطاع الاجتماعي والشركات الواسعة التي لديها وبما يؤكد على ضمان الحياة الصحية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة .

// انتهى //

15:17ت م

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القاهرة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسعقدت جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية اجتماعًا اليوم لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية في ظل جائحة كورونا عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة 75 من كبار المسؤولين والمعنيين بملفات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى رؤساء الآليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في بيان اليوم، أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات المهمة التي تعد خطة تحرك لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة جائحة كورونا وما بعدها، مؤكدة أن التوصيات تتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة والتنسيقية على المستوى الوطني وفي إطار التعاون العربي المشترك.وأكدت دعم الجامعة العربية لتنفيذ هذه التوصيات من خلال القطاع الاجتماعي والشركات الواسعة التي لديها وبما يؤكد على ضمان الحياة الصحية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة .// انتهى //15:17ت م0096

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