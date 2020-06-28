السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 691 جولة رقابية وتطهر وتعقم 909 مواقع



الدمام 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 691 جولة رقابية، ضمن الجهود المبذولة لمتابعة تطبيق المنشآت التجارية التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية وضوابط البلدية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة.

وأسفرت الجولات عن تحرير 36 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، و36 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و3 مخالفات تكدس في مساكن العمالة.

فيما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 909 مواقع بالمنطقة، باستخدام 170832 لترا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 473 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 7872 طنًّا من النفايات، وأزالت 3859 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9510 أفراد من الطواقم البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بالأنظمة والبرتوكولات المعتمدة.

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15:01ت م

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