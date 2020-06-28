شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : القيادة تهتم بـ" السلامة المرورية" حمايةً للأرواح والممتلكات والان نبدء بالتفاصيل

- ضرورة مواصلة العمل على استمرار خفض نسب الحوادث الجسيمة

- تطوير جهود الضبط الأمني و مبادرات المعالجة الهندسية للنقاط الحرجة في الطرق

-نشر ثقافة السلامة المرورية وتفعيل دور التوعية والتركيز على فئة الأطفال

- 19% انخفاض فى الحوادث و 36% في أعداد المتوفين خلال الربع الاول من 2020

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة اليوم، أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة عبدالله بن سعد الراجحي.

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واطلع سموه على الإشادة التي تلقتها اللجنة من منظمة الصحة العالمية في تقريرها لرصد جهود المملكة في رفع مستوى السلامة المروية ضمن برنامج التحول الوطني، وما تناوله التقرير من إشادة بجهود ومبادرات اللجنة ودعمها لكرسي السلامة المروية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عبر مساهمة أرامكو السعودية، والتعاون بين إدارة التعليم بالمنطقة واللجنة لتطوير الحقيبة المدرسية لغرس مفاهيم السلامة المرورية في النشء، مشيداً سموه بهذه الجهود مؤكداً أهمية مواصلتها والعمل على استمرار خفض نسب الحوادث الجسيمة، بما يحقق سلامة المجتمع.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بحرص واهتمام القيادة الرشيدة –أعزها الله- بتحقيق مفهوم السلامة المرورية، حمايةً للأرواح والممتلكات، وتخفيفاً مما تسببه الحوادث على اختلاف درجاتها من معاناة وألم، وخسائر في النفس والمال، لا سيما وأن المملكة كانت تشهد معدلاتٍ مرتفعة للحوادث المرورية، الأمر الذي أوجب على الجميع العمل الجاد لخفض هذه النسب، فانطلقت ولا زالت حملات التوعية، وتواصلت عمليات تطوير جهود الضبط الأمني، بالإضافة إلى مبادرات التحسين والمعالجة الهندسية للنقاط الحرجة في الطرق.

وأكد سموه أهمية أن تواصل اللجنة عملها نحو نشر ثقافة السلامة المرورية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل دور التوعية والتركيز على فئة الأطفال لبناء قاعدة متينة من السائقين الواعين بأهمية تعليمات السلامة، والحرص على التواصل الفعال مع مختلف فئات المجتمع، عبر البرامج والمبادرات المتنوعة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الميدانية في الجهات المعنية بمباشرة الحوادث من الجهات الأمنية والاسعافية، وتعزيز الشراكة مع اللجان المماثلة في مختلف مناطق المملكة، لنقل التجربة والإفادة من الخبرة التراكمة لدى اللجنة والتي تجاوزت 10أعوام.

كما اطلع سموه على تقرير عن نسب الحوادث للربع الأول من العام الحالي، حيث انخفضت بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 م، وكان الانخفاض الأكبر في محافظتي رأس تنورة ومدينة الظهران و محافظة حفر الباطن، وانخفضت أعداد المتوفين بنسبة 36% بواقع 138 وفاة، وانخفضت أعداد الإصابات البليغة بنسبة 13% بواقع 715 إصابة بليغة، وكان الانخفاض الأكبر للحوادث الجسيمة في شهر مارس بنسبة 34% يليه شهر يناير بنسبة 21%، وشكلت حوادث الوفيات داخل المدن نسبة 41% من إجمالي عدد حوادث الوَفَيَات بالمنطقة بواقع 45 وفاة وبانخفاض 11 وفاة عن نفس الفترة من عام 2019 م.

من جانبه أعرب أمين عام لجنة السلامة المرورية عبدالله الراجحي باسمه واسم أعضاء اللجنة ومنسوبيها، عن الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه المتواصل والمستمر لأنشطة اللجنة، وحرصه على تواصل جهودها وتعزيز مسيرتها، خصوصاً في مجال التوعية، مؤكداً أن اللجنة بفضل الله ثم بفضل دعم سموه الكريم حققت ولله الحمد العديد من المنجزات، والتي كان ثمرتها انخفاض نسبة الحوادث المرورية للربع الأول في عام 2020م، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل جهودها عبر العديد من المسارات التي حددتها إستراتيجية اللجنة.