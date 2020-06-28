شكرا لقرائتكم خبر عن "تقويم التعليم" تطلق "مؤشر قبول" لأداء المدارس الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

دشن رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب د. حسام بن عبدالوهاب زمان صباح اليوم الأحد مؤشر قبول لأداء المدارس الثانوية في اختبارات القبول لمؤسسات التعليم العالي " قبول ".

وأكدت الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي أن مؤشر "قبول " يشمل اختبار القدرات العامة بشقيه الكمي واللفظي، كما يشمل اختبار تحصيلي للتخصصات العلمية في مقررات الرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء، وآخر للتخصصات النظرية في مقررات التربية الإسلامية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر "قبول" يستند لتصنيف المدارس الثانوية وفقاً لأداء طلابها في اختبارات القبول الجامعي (القدرات، والتحصيلي)، كونه عاملاً محفزاً لتلك المدارس لتجويد برامجها وتحسين مستوى نواتج تعلم طلبتها بما يسهم في رفع مستوى استعدادهم لتلك الاختبارات، من خلال مقارنتها وبشكل رئيسي بأدائها السابق، ثم مقارنتها بمتوسط أداء المدارس الأخرى على مستوى مكتب التعليم وإدارة التعليم.

وأضافت الهيئة أن هذا التصنيف يعتمد على أداء الطلبة المنتمين للمدرسة في اختبارات "قبول"، وذلك بناءً على متوسط أداء طلاب تلك المدرسة. ولمزيد من الموضوعية في ترتيب مدرسة ما، فقد اعتمد المؤشر على متوسط آخر ثلاث سنوات لطلابها، كما استبعدت المدارس التي يقل فيها عدد الطلاب عن عشرة طلاب في أي سنة من السنوات المدرجة في المؤشر.