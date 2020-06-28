شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ننسق مع الجهات المعنية بتراخيص العمل بالمناطق المكشوفة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح الناطق الرسمي لهيئة الأرصاد ، أن الهيئة تنسق مع الجهات المعنية بتراخيص العمل في المناطق المكشوفة وتزودهم بكافة المعلومات المتعلقة بدرجات الحرارة وذروة ارتفاعها لتطبيق القرارت المعنية بايقاف العمل تحت أشعة الشمس.

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