- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم برامج متنوعة لتفعيل مبادرة حُسن الوفادة بتعليم عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
برامج متنوعة لتفعيل مبادرة حُسن الوفادة بتعليم عسير
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حزمة من البرامج والفعاليات لتفعيل مبادرة حُسن الوفادة في نسختها الثانية، وذلك استجابة لتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.
خطة فريق حُسن الوفادة
وأوضح المدير العام للتعليم سعد الجوني أنه جرى تشكيل فريق تنفيذي من الإدارات ذات العلاقة على مستوى قطاعي البنين والبنات وإعداد خطة زمنية تتضمن تنفيذ عدد من البرامج والمناشط في المطار والحدائق والمتنزهات ذات طابع نوعي وتحقق الاحترازات الصحية في ظل الظروف الراهنة، وبما يسهم في دعم البرامج السياحية.
التكامل والشراكة
وأضاف الجوني: أن الإدارة تسعى إلى التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة لإبراز مقومات المنطقة والإسهام في إثراء الزوار والمصطافين والعمل على نشر ثقافة المبادرة في نسختها الثانية تحت شعار ” تنزه بحذر “، وفقًا لرؤية وتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال..
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر برامج متنوعة لتفعيل مبادرة حُسن الوفادة بتعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.