برامج متنوعة لتفعيل مبادرة حُسن الوفادة بتعليم عسير

2020-06-28

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حزمة من البرامج والفعاليات لتفعيل مبادرة حُسن الوفادة في نسختها الثانية، وذلك استجابة لتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

خطة فريق حُسن الوفادة

وأوضح المدير العام للتعليم سعد الجوني أنه جرى تشكيل فريق تنفيذي من الإدارات ذات العلاقة على مستوى قطاعي البنين والبنات وإعداد خطة زمنية تتضمن تنفيذ عدد من البرامج والمناشط في المطار والحدائق والمتنزهات ذات طابع نوعي وتحقق الاحترازات الصحية في ظل الظروف الراهنة، وبما يسهم في دعم البرامج السياحية.

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التكامل والشراكة

وأضاف الجوني: أن الإدارة تسعى إلى التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة لإبراز مقومات المنطقة والإسهام في إثراء الزوار والمصطافين والعمل على نشر ثقافة المبادرة في نسختها الثانية تحت شعار ” تنزه بحذر “، وفقًا لرؤية وتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال..

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